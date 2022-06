Mali : Six civils et deux Casques bleus tués par des engins explosifs improvisés

Six civils maliens et deux Casques bleus égyptiens de la mission de l’ONU au Mali ont été tués jeudi et vendredi dans l’explosion de deux engins improvisés distincts dans le centre du pays, a-t-on appris de sources locales et onusiennes.

Une charrette de retour du marché a sauté sur une mine près de Waya jeudi, ont indiqué vendredi un responsable militaire et deux édiles locaux qui s’exprimaient sous couvert d’anonymat pour leur sécurité, étant donné la forte présence jihadiste dans le secteur.

Cinq civils ont trouvé la mort jeudi et un sixième a succombé à ses blessures vendredi, selon ces mêmes sources.

Vendredi, deux soldats de la Minusma ont été tués et un troisième blessé par l’explosion d’un autre engin artisanal près de Douentza (centre), sur l’axe conduisant à Tombouctou (nord), a indiqué le porte-parole de la mission Olivier Salgado sur les réseaux sociaux.

Les soldats faisaient partie du contingent égyptien de la Minusma, a indiqué un responsable sécuritaire.