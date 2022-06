Mali : Plus de 60 djihadistes neutralisés par les FAMA

En représailles à la meurtrière attaque perpétrée par des terroristes dans la Commune de Diallassagou le 18 juin dernier, au Mali, l’armée a renforcé ses dispositifs dans le cadre du plan Maliko et l’Opération Kèlètigui contre les groupes armés distillés dans le centre du pays.

Vendredi, un communiqué des FAMA a annoncé la neutralisation de plus de 60 djihadistes et des frappes aériennes sur des plots logistiques et sanctuaires terroristes documentés de la Katiba du Macina d’Amadou Kouffa dans les secteurs de Djenné, Ténenkou, Segué et dans la forêt de Sama, dans le Cercle de Bankass.

Bamako accuse cette organisation affiliée au groupe djihadiste Al-Qaïda d’avoir commis le massacre de Diallassagou ou 130 civils ont été tués. Ces événements constituent l’un des pires carnages de civils au Mali ces dernières années et la dernière tuerie en date d’une récente série d’attaques à travers le Sahel.