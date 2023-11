Mali: Après la reprise de Kidal, le mouvement «Maliens tout court» appelle à la réconciliation

Le 14 novembre, l’armée malienne et les mercenaires de la société privée russe Wagner ont fait leur entrée dans la ville de Kidal en prenant le contrôle de cette localité dirigée depuis plus de 10 ans par les rebelles. Mais pour autant tout n’est pas réglé. Le mouvement « Maliens tout court – mouvement pour la solidarité et le développement » (MTC-MSD), a lancé ce week-end à Bamako un appel pour que toutes les parties se donnent la main pour aller à une véritable réconciliation nationale.

Comme de nombreux partis et associations politiques du Mali, le président du mouvement « Maliens tout court » salue la prise de contrôle de la ville de Kidal par l’armée malienne. Mais cela ne règle pas tous les problèmes. Pour lui, il faut aller à la véritable réconciliation nationale en tendant la main aux rebelles.

« Nous ne devons pas écouter les gens qui sont là pour nous diviser. Je connais le peuple touareg, c’est un peuple intègre. Aujourd’hui, il y a une incompréhension, et je crois que demain c’est notre rôle de tendre la main conformément aux assises pour dire aux groupes armés « revenez à la maison », explique le président du MTC-MSD Ibrahima Diawara. Même à nos frères qui sont dans le jihadisme, les assises nous ont recommandé de leur parler. Parce que vous savez, même dans une famille il y a des incompréhensions et il faut tendre la main pour faire revenir. »

Il poursuit en insistant : la véritable bataille à remporter est celle de la lutte contre la pauvreté. « On peut gagner aujourd’hui une guerre sur le plan militaire. Mais tant qu’on ne gagne pas la guerre contre la pauvreté, ce sera difficile qu’on puisse sortir de ce cycle de violence. »

- Publicité-