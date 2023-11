Mali : L’armée prend des mesures contre les incursions à Kidal, les pillages continuent

Cela fait douze jours que l’armée malienne a pris possession de Kidal, dans le Nord. Cette ville était le fief des rebelles du CSP (Cadre stratégique permanent), qui se sont depuis repliés dans les zones montagneuses de la région et qui promettent de continuer le combat. Les jihadistes du Jnim (Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans), liés à al-Qaïda, qui ont mené vendredi deux attaques meurtrières dans la région de Tombouctou, menacent, eux aussi, la ville de Kidal. L’armée a pris ses dispositions pour se prémunir des incursions dans la ville, où les pillages massifs se sont poursuivis.

Outre le couvre-feu nocturne, qui avait rapidement été instauré, les Fama se sont logiquement installés aux différents points d’entrées de Kidal.

Véhicules et habitants sont soumis à des contrôles à l’intérieur et aux alentours de la ville. « Il est interdit de rouler à toute vitesse en direction d’un check-point ou d’une patrouille », stipule même une communication de l’armée destinée aux habitants datée du 22 novembre, qui précise la conduite à tenir en cas de contrôle : présenter ses pièces d’identité, se soumettre aux fouilles ou encore enlever son turban, pour pouvoir être identifié. Les civils ont interdiction de porter des vêtements militaires. Uniformes et armes doivent être « immédiatement rendus » aux autorités locales.

