« Manar-Thon » de Horchani, achète pour 1,4 MDT en actions BH Bank

Représentée par Mohamed Chebbi qui en est le gérant, la société Manar Thon qui est spécialisée dans la conserverie de thon et de sardines et la production de farine et huile de poisson, a annoncé l’acquisition de cent mille actions dans le capital de la BH Banque. A 14,4 DT l’action, cette entreprise aura ainsi dépensé 1,440 MDT dans le capital de la banque publique où le principal actionnaire privé (22,41 %) est le groupe Horchani qui est propriétaire de la société Manar.

Depuis le départ de Hichem Rebai vers la BT banque, la BH attend toujours son nouveau DG, et son Conseil d’Administration se retrouve obligé d’annoncer la prorogation de la désignation de Haykel Khardhraoui en tant que DG par intérim. L’activité de la Banque à fin septembre 2022, comparée à fin septembre 2021, a enregistré l’augmentation des produits d’intérêts de 47,1 MDT, soit 8.01%, pour atteindre 635,7 MDT à fin septembre 2022 contre 588,6 MDT à fin septembre 2021. Augmentation aussi du Produit Net Bancaire de 29,2 MDT, pour atteindre 434,3 MDT à fin septembre 2022, soit 7.20%. Mais encore une augmentation des charges générales d’exploitation de 9,3 MDT pour atteindre 53,1 MDT à fin septembre 2022.

Augmentation aussi, chez la BH au terme des 9 premiers mois 2022, des dépôts à vue pour un montant de 102 MDT par rapport à fin décembre 2021 pour atteindre 2 797 MDT à fin septembre 2022. Les dépôts d’épargne ont atteint 3 023 MDT à fin septembre 2022, soit une évolution de 184 MDT par rapport à fin décembre 2021 et 390 MDT par rapport à fin septembre 2021. L’encours des créances sur la clientèle a atteint 10 420 MDT à fin septembre 2022 soit une évolution de 602 MDT par rapport à fin décembre 2021 et 830MDT par rapport à fin septembre 2021.