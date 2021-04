Marché de gros de Bir El Kassâa: Approvisionnement volatil en légumes

Le marché de gros de Bir El Kassâa a enregistré, au cours du mois de mars 2021, une volatilité au niveau de l’approvisionnement de plusieurs variétés de légumes, ce qui a entrainé une hausse de leurs prix.

En revanche, ceux des fruits ont baissé et ceux des poissons ont augmenté, à l’exception de la sardine.

L’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI), a précisé dans un document publié, vendredi, sur l’activité du marché de gros de Bir El Kassâa, au cours du mois de mars 2021, que les prix des pommes de terre ont accusé une baisse de 19%, avec une hausse de 4% des quantités arrivées sur ce même marché.

Idem pour les prix des tomates qui ont lâché 18% sous l’effet de l’évolution de la production de 14%. L’approvisionnement du marché de gros de Bir El Kassâa en piments piquant a régressé de 7%, d’où la hausse des prix de l’ordre de 17%, pour atteindre 2, 536 dinars le kg, alors que ceux de l’oignon sec ont augmenté de 26% pour atteindre 1,293 dinar le kilo.

Dans le panier des fruits, le prix des citrons a baissé de 52% pour atteindre 0,830 dinar le kg, ainsi que pour les oranges en l’occurrence la variété Thomson, dont le prix a chuté de 46% (1,276 dinar le kg/prix de gros).

Les prix des dattes (Deglet Ennour) ont baissé de 39% pour atteindre 5,732 dinars et ceux des pommes de 3% pour finir le mois de mars à 2,973 dinars le kg.

Par contre , pour le panier des poissons, les prix varient d’une espèce à l’autre, celui du mulet est estimé à 4,283 dinars le kg, alors que celui du merlan a atteint 13,920 dinars le kg, 9,059 dinars le kg pour le rouget blanc et 4,312 dinars le kg pour la sardine.

Ces prix ont augmenté à un moment où l’approvisionnement a enregistré une hausse de 143% pour atteindre au cours du mois de mars 2021, près de 98 tonnes