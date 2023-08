Un responsable à l’UTAP prévoit un retour des prix des légumes à la normale

Salem Romdhani, chargé des périmètres irrigués et des cultures maraichères à l’UTAP, dans des déclarations à Radio Shems FM, mardi 8 août, a attribué la hausse dernière des prix des légumes à l’élévation de la température et la rareté des eaux, notant que les périmètres cultivés ont augmenté de 25%, cependant, la chaleur et les coupures du courant électrique ont détérioré les fleurs et affecté le processus de reproduction chez les plantes.

Il a estimé qu’avec le retour du temps à des valeurs plus clémentes , les légumes seront plus disponibles, tandis que les prix retrouveront leur niveau précédent.