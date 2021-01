Marché du gros de Bir El Kassaa: Hausse des prix de la plupart des légumes et poissons en décembre 2020

Les prix de la plupart des légumes et poissons au marché du gros de Bir El Kassaa ont augmenté, durant le mois de décembre 2020, par rapport au même mois de l’année 2019, contre une baisse des prix des fruits à l’exception de celui des poires, selon des données publiées par l’Observatoire national de l’agriculture relevant du ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Ainsi, au marché de Bir El Kassaa, qui assure l’approvisonnement du Grand Tunis, une hausse des prix de 52% de piment fort a accompagné la baisse de 20%, de l’approvisionnement de ce produit fortement prisé par les Tunisiens.

Idem pour l’approvisionnement en oignon, qui a enregistré une regression de 40%, à 690 tonnes seulement, ce qui a provoqué une hausse des prix de 46 %, contre une hausse de 17% pour les prix des tomates et ce en depit de la hausse des quantités offertes sur le marché de 5%.

Les prix de pommes de terre, dont les quantités proposées sur le marché de gros, a augmenté de 31%, ont enregistré une baisse remarquable, à 0,788 dinar le Kg.

Plusieurs autres produits ont vu leurs prix baisser à l’instar des climentines, des dattes, des oranges (de varitété thomson) et des pommes, dont la baisse a été de respectivement 38%, 36%, 18% et 15,5% contre une hausse des prix des poires de 7% pour atteindre les 3 dinars le Kg.

Quant aux prix de gros des poissons, ceux des Sardines ont augmenté de 4%, en dépit de l’augmentation de l’approvisionnement. Idem pour les prix des Merlan, Chinchard et Rouget blanc, dont la hausse a été de respectivement, 32%, 23% et 7%. La baisse de l’approvisonnement en ces variétés de poisson a oscillé entre 15 et 54%.