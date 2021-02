Maroc : 54% des travailleurs n’ont aucun diplôme en 2020

Quelque 54% des actifs occupés n’ont aucun diplôme, 30,5% ont un diplôme de niveau moyen et 15,2% un diplôme de niveau supérieur en 2020, selon le Haut-commissariat au Plan (HCP). Parmi les actifs occupés exerçant dans le secteur de l’agriculture, forêt et pêche, 80,8% n’ont aucun diplôme, indique le HCP dans sa note sur les principales caractéristiques de la population active occupée en 2020 et nous apprend Yabiladi.

Le HCP précise que cette proportion atteint 59,2% dans le secteur des BTP, 45,2% dans l’industrie (y compris l’artisanat) et 37,4% dans les services.

En outre, la note fait ressortir une baisse de l’emploi en 2020, précisant que 41,8% des actifs occupés sont des ruraux et 21,5% de sexe féminin (22,7% une année auparavant). Les jeunes âgés de 15 à 34 ans représentent 35,1% du volume total d’emploi, ceux âgés de 15 à 24 ans 9% et ceux de 25-34 ans 26,1%.

Si la baisse du taux d’emploi a été de 0,3 point, durant les trois années 2017-2019, (passant de 41,9% à 41,6%), elle a été de 2,2 points, entre 2019 et 2020, passant de 41,6% à 39,4%, relève le HCP, soulignant qu’entre 2019 et 2020, le recul du taux d’emploi a été nettement plus important en milieu rural (une baisse de 3,2 points, de 50,3% à 47%) qu’en milieu urbain où ce taux a chuté de 1,6 point, passant de 36,9% à 35,3%.