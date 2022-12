Maroc : approvisionnement en gaz

Chariot, lwe groupe britannique de transition énergétique axé sur l’Afrique, a annoncé, lundi 12 décembre, être parvenu à un accord avec l’Office marocain de l’électricité et de l’eau potable, sur les principes clés pour la vente à long terme du gaz en provenance du projet gazier d’Anchois au large de la ville marocaine de Larache sur l’océan atlantique (80 km au Sud de Tanger).

Cet accord de principe porte, d’une part, sur la vente à l’Office marocain d’une quantité de 1,69 million de mètres cubes de gaz par jour, pendant au moins dix ans, via le

Gazoduc Maghrab- Europe. Ce même accord prévoit également la sécurisation de l’approvisionnement domestique direct pour l’infrastructure de centrale électrique à gaz existante et potentielle du Maroc, et la mise en place d’un cadre et d’un calendrier précis pour la conclusion définitive du contrat de vente.

Chariot précise dans un communiqué qu’une fois les principes clés préliminaires convenus, les parties poursuivront les discussions en vue de conclure le contrat de vente de gaz contraignant.

En janvier dernier, Chariot annonçait une découverte importante de gaz au large de Larache, dans le gisement Anchois, d’une superficie de 1791 km², qui entre dans le cadre du permis d’exploration Lixus Offshore, détenu à 75% par Chariot et à 25% par l’Office marocain des hydrocarbures et des mines.

En octobre 2022, la ministre marocaine de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, annonçait que le démarrage de la production de gaz au large de Larache pourrait survenir fin 2024