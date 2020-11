Maroc : Arrêt du transport des marchandises vers l’Europe

Les professionnels du Transport international routier (TIR) ont découvert l’épuisement du contingent des autorisations, qui leur permettent de desservir certains pays européens. Pris de court, ils estiment avoir été mis «devant le fait accompli», rapporte le site Yabiladi.

Citant une correspondance du ministère de l’Equipement, du transport et de la logistique, adressée aux professionnels du TIR, Le360 rapporte que «le stock des autorisations bilatérales néerlandaises de l’année 2020 est épuisé» depuis mercredi 4 novembre. L’une des raisons serait l’«augmentation exceptionnelle de la consommation desdites autorisations ces derniers jours».

Le département prévient que la même situation pourrait se poser pour les TIR opérant dans les autres pays d’Europe. Face à «l’augmentation des flux entre le Maroc et certains pays européens, notamment l’Espagne et la Belgique», la direction des transports terrestres et de la logistique a ainsi «sollicité des contingents supplémentaires des autorisations bilatérales des pays concernés pour couvrir le reste de l’année 2020».

De quoi provoquer l’ire des transporteurs, qui estiment «l’épuisement du contingent des autorisations» avec les Pays-Bas, «environ 4 000», devait être prévisible et anticipé par le ministère de tutelle. Le temps de voir le bout du tunnel, les transporteurs marocains devront suspendre le trafic depuis et vers les Pays-Bas, au risque de tomber sous le coup de lourdes amendes, en cas d’interception du véhicule.