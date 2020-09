Démantèlement d’une cellule terroriste

Le Bureau central des enquêtes judiciaires (BCIJ) au Maroc a démantelé jeudi 10 septembre une cellule terroriste soupçonnée de liens avec l’Etat islamique et déjoué ainsi des complots imminents et dangereux.

Selon le magazine Asharq Al-Awsat, le BCIJ a mené simultanément des opérations de sécurité dans les villes de Tanger, Tiflet, Témara et Skhirat, qui ont abouti à l’arrestation de cinq extrémistes présumés âgés de 29 à 43 ans.

L’un des suspects arrêtés à Tiflet a violemment résisté aux forces de sécurité, blessant l’un d’entre eux avec un outil tranchant, a déclaré le BCIJ.

Un autre suspect arrêté dans la ville de Témara a tenté de se faire exploser avec une grosse bouteille de gaz, ce qui a forcé les forces de sécurité à tirer quatre balles, des grenades assourdissantes et des bombes fumigènes pour brouiller la vision du suspect et l’appréhender.

Trois ceintures explosives, 15 bouteilles contenant des produits chimiques, 2 détonateurs électriques, du matériel électronique, de la poudre chimique et des câbles électriques figuraient parmi les équipements dangereux saisis lors des opérations, a indiqué le BCIJ.

Les recherches et enquêtes menées révèlent que le chef de la cellule terroriste avait prévu, avec d’autres suspects, de mener des opérations terroristes visant plusieurs installations et sites sensibles, en utilisant des engins explosifs et des ceintures pour déstabiliser la sécurité et la stabilité du royaume.