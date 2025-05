Maroc : Des incitations fiscales allant jusqu’à 30% du montant de l’investissement

Le Maroc devient de plus en plus une destination attrayante pour les investissements, à mesure qu’il renforce ses liens économiques et culturels avec les pays voisins. Dans une interview accordée au journal espagnol El Economista, Karim Zidane, ministre marocain de l’investissement, a présenté la stratégie d’investissement du pays et les opportunités qui s’offrent à lui.

« Le Maroc est devenu une destination de référence pour l’investissement en Afrique et dans la région méditerranéenne, grâce à une combinaison de facteurs structurels et de réformes stratégiques », a-t-il ajouté lors de l’événement “Maroc et Espagne – Investir ensemble pour un avenir durable et partagé” qui s’est tenu à Madrid.

Le ministre a souligné que la stabilité politique et macroéconomique du Maroc, sa situation géographique stratégique et son réseau d’infrastructures modernes constituaient des atouts majeurs. Ce dernier comprend des ports de classe mondiale comme Tanger Med, des réseaux ferroviaires à grande vitesse et des zones industrielles intégrées.

« Au-delà de l’Afrique, notre continent d’appartenance, la qualité de nos infrastructures rivalise désormais avec celle de plusieurs pays européens, et les dépasse même dans certains segments », a-t-il noté.

Le pays a mis en œuvre des réformes structurelles pour améliorer son climat d’investissement, la pierre angulaire étant la nouvelle Charte de l’investissement adoptée fin 2022. Cette charte établit un cadre réglementaire moderne, transparent et équitable pour les investisseurs nationaux et internationaux.

« Le Maroc offre des incitations qui peuvent atteindre jusqu’à 30 % du montant total de l’investissement », a expliqué M. Zidane. Il s’agit notamment de subventions à l’investissement direct accordées en fonction des caractéristiques de chaque projet, de sa localisation géographique et de son secteur d’activité.

Le pays offre également « des exonérations fiscales pendant les premières années pour les nouvelles entreprises ou celles établies dans des zones spécifiques ».

