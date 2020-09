Maroc: la BAM maintient son taux directeur à 1,5 %

A l’issue de cette réunion, le conseil de Bank Al-Maghrib a décidé de maintenir le taux directeur inchangé à 1,5 %, jugeant “adéquate” la politique monétaire adoptée jusque-là pour soutenir le financement de l’économie, atténuer l’impact de la crise et favoriser la reliance, rapporte le site Telquel.ma.

Selon les projections de Bank Al-Maghrib, l’économie nationale devrait connaître une contraction de 6,3 % avec des reculs de 5,3 % de la valeur ajoutée agricole et de 6,3 % de celle des secteurs non agricoles. En 2021, le PIB rebondirait de 4,7 %, porté par une hausse de 12,6 % de la valeur ajoutée agricole, suivant l’hypothèse d’une récolte céréalière de 75 millions de quintaux, et par une amélioration de 3,7 % de celle non agricole.

Dans un contexte marqué par de faibles pressions émanant de la demande, l’inflation continuerait d’évoluer à des niveaux bas, ressortant à 0,4 % en moyenne en 2020 avant de s’accélérer modérément à 1 % en 2021.

Tenant compte des données de la Loi de finances rectificative 2020 et de la poursuite de la mobilisation des financements spécifiques en 2021, le déficit budgétaire, hors privatisation, devrait s’aggraver en passant de 4,1 % du PIB en 2019 à 7,9 % cette année, avant de s’atténuer à 5,1 % en 2021.

Outre les ressources internes, le financement des besoins du Trésor est assuré par une mobilisation exceptionnelle des financements extérieurs. La dette du Trésor augmenterait, passant de 65 % du PIB en 2019 à 76,1 % en 2020, et se situerait à 75,9 % en 2021.

Tenant compte de l’évolution prévue de l’activité économique, de l’effet attendu du programme Intelaka ainsi que des différentes mesures de soutien et de relance, l’encours du crédit bancaire devrait enregistrer une progression autour de 4 % en 2020 et en 2021.