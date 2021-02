Maroc : Le taux de reproduction du virus se stabilise à 0,84

Le taux de reproduction (R0) de la Covid-19 a affiché une amélioration continue, pour se stabiliser à 0,84, dimanche, a annoncé le ministère de la Santé et rapporte le site Yabiladi.

La courbe épidémiologique hebdomadaire relative au coronavirus au Maroc a évolué en baisse de 26,4%, jusqu’au 31 janvier, affirme le ministère dans son bilan bimensuel relatif à la situation épidémiologique, présenté mardi à Rabat, par le chef de la division des maladies transmissibles à la direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, Abdelkrim Meziane Belfkih.

Cette tendance à la baisse a été observée dans les régions de Guelmim-Oued Noun (-78,5%), Fès-Meknès (-65,1%), Draâ-Tafilalet (-38%), Rabat-Salé-Kénitra (-32,6%), Souss-Massa (-32,6%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (-26,5%), Casablanca-Settat (-22,9%), Marrakech-Safi (-22,6%), l’Oriental (-14,5%), Béni Mellal-Khénifra (-7,4%) et Laâyoune-Sakia El Hamra (-6,5%). La courbe épidémiologique hebdomadaire a, en revanche, évolué en hausse dans la région de Dakhla-Oued Eddahab (+55,6%).

Quant à la courbe des décès, elle a enregistré une baisse de 40% au cours des deux dernières semaines, a-t-il précisé, mettant en avant la baisse des cas actifs de 22% et celle des cas en réanimation de 20,4%.

Ainsi, selon les statistiques, le Maroc occupe la 34e place au niveau mondial et la 2e en Afrique en ce qui concerne le nombre de cas, 37e mondial et 3e en Afrique en ce qui concerne le nombre de décès et 40e mondial et 2e en Afrique en ce qui concerne le nombre de tests, a fait observer le responsable.

Il a également a insisté sur l’importance de respecter les mesures sanitaires préventives afin de limiter la propagation du virus, à savoir le port des masques de protection, le lavage régulier des mains et la distanciation physique, appelant les citoyens à faire preuve de vigilance en cette période de campagne de vaccination.