Maroc: Marrakech abrite la 2ème édition du Congrès annuel de l’OMM

La ville de Marrakech va abriter, les 18 et 19 novembre, la 2ème édition du Congrès annuel de l’Association Marocaine d’Oncologie Médicale du Secteur Libéral (OMM), sous le thème “Médecine de précision en oncologie médicale”, selon Apanews.

Selon les organisateurs, cet évènement scientifique mettra l’accent sur les dernières innovations en cancérologie du point de vue du pathologiste, de l’oncologue médicale, du radiothérapeute et du chirurgien, avec l’intégration de ces progrès diagnostiques et thérapeutiques dans la pratique quotidienne : séquençage génomique, inhibiteurs des CDK 4/6, immunothérapie, anti-PARP…,

“Après le succès retentissant qu’a connu la première édition du congrès, il est de notre devoir d’innover, d’aller de l’avant et de continuer à nous améliorer”, estiment les organisateurs, faisant savoir que cette rencontre annuelle constitue une opportunité d’échange de connaissances et d’expériences entre les experts nationaux et internationaux.

Elle offrira également l’opportunité de discuter des dernières recommandations, avec un focus détaillé sur les développements technologiques en la matière.

Au menu de ce Congrès figurent nombre de conférences, d’ateliers de formation destinés aux médecins, aux étudiants et pour la première fois aux patients également, outre une session dédiée à l’échange entre professionnels et patients autour du parcours de soins et de l’annonce diagnostique.

Plusieurs thématiques meubleront les travaux de ce conclave ayant trait au “cancer du sein métastatique RH+ HER2-: 1ère ligne et au-delà”, au “cancer du poumon et immunothérapie”, au “cancer de la prostate”, au “cancer du sein localisé/ adaptation thérapeutique”, au “cancer du sein métastatique/ optimisation thérapeutique” et “controverses en oncologie : cancer du rectum/TNT : Traitement Néoadjuvant Total” et “le patient au coeur du parcours de soin”.

A noter que l’OMM s’intègre dans l’initiative gouvernementale du “Plan cancer” visant à améliorer la prise en charge et l’accès aux soins du patient au Maroc.