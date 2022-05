Maroc: Marrakech abrite la 31e Assemblée annuelle de la BERD du 10 au 12 mai

La Banque Européenne pour la Reconstruction et du Développement (BERD) tiendra sa 31ème Assemblée annuelle du 10 au 12 mai à Marrakech sous le thème « relever les défis dans un monde turbulent ».

Cet événement connaîtra la participation de 57 délégations conduites par les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales ainsi que des participants du secteur privé et des médias nationaux et internationaux, selon Apanews.

La réunion de la BERD sera l’occasion de discuter de « la guerre en Ukraine, ainsi que des défis mondiaux tels que le soutien à la croissance économique, la lutte contre le changement climatique et le renforcement de l’environnement des affaires dans les régions où la Banque investit », précise l’institution financière.

Les panels du Business Forum se pencheront, quant à eux, sur la numérisation, la durabilité et la transition vers une économie verte, la mobilisation des capitaux privés, l’égalité et l’inclusion, aux côtés d’autres thèmes d’actualité.

L’assemblée annuelle de la BERD réunit des représentants de gouvernements, des personnalités issues du monde des affaires, des décideurs, des universitaires et des leaders d’opinion.

Outre la réunion du Conseil des gouverneurs, l’Assemblée sera marquée par un programme varié d’événements parallèles, tels que le Forum des entreprises, dont une session sur les perspectives d’investissement au Maroc, des activités pour les organisations de la société civile et la réunion annuelle des donateurs.