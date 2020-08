Maroc: Mohammed VI appelle au civisme pour éviter un reconfinement !

Le roi du Maroc Mohammed VI a exprimé son inquiétude face à une situation « difficile » en appelant les citoyens à plus de civisme pour éviter un reconfinement du pays. Plus de 46 000 Marocains ont été infectés par le virus et 743 en sont morts, selon le dernier bilan daté de mercredi.

Selon des données rapportées par France 24, pour endiguer la pandémie, les autorités ont multiplié ces derniers jours les mesures de restrictions, avec déploiement de blindés, barrages routiers et patrouilles de contrôle. Casablanca et Marrakech, les capitales économique et touristique du Maroc, sont revenues, jeudi, à une forme de confinement sévère.

Dans plusieurs villes, dont Rabat et Tanger, des quartiers touchés par des foyers infectieux ont été bouclés, plusieurs plages envahies par des foules en quête de fraîcheur ont été fermées, détaille la même source.