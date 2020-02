Maroc : Six milliards de dirhams pour un grand pôle économique

Mohammed VI a lancé, le 4 février 2020, un programme de développement urbain pour faire d’Agadir un pôle économique attractif. Budget : 6 milliards de dirhams.

Il a présidé, mardi 4 février 2020, la cérémonie de lancement du programme de développement urbain d’Agadir (2020-2024), un projet structurant qui amorce une nouvelle étape dans la promotion du rôle de la ville en tant que pôle économique intégré et locomotive de toute la région.

Mobilisant des investissements de l’ordre de 6 milliards de dirhams, le programme de développement urbain d’Agadir vise la consécration du positionnement de la ville et le renforcement de son attractivité en tant que destination touristique nationale et internationale, l’amélioration des indices de développement humain, la promotion des conditions de vie des populations, notamment des habitants des quartiers sous-équipés, le renforcement des infrastructures de base et la consolidation du réseau routier de la ville pour une meilleure mobilité.

Atouts économiques

Au début de cette cérémonie, le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit a présenté le cadre général de ce programme élaboré conformément aux orientations royales contenues dans le discours du roi à l’occasion du 44e anniversaire de la Marche verte. Une prise de parole où Mohammed VI avait appelé au renforcement des infrastructures de base de la région Souss-Massa et de son réseau routier, à l’établissement d’une liaison ferroviaire Marrakech-Agadir et à la consolidation de la position stratégique de la région.

Mettant l’accent sur les atouts économiques dont regorge la région, Abdelouafi Laftit a indiqué que ses énormes potentialités la prédisposent à s’ériger en véritable pôle économique, attractif et compétitif, capable de relever le défi de la régionalisation avancée et de conforter son rayonnement national et continental.

