Mauvaise gestion financière au sein du Croissant rouge tunisien !

Intervenant jeudi 21 décembre sur les ondes de Radio Shems FM, le secrétaire général adjoint de la mouvance du 25 juillet, Houssam Ben Ahmed, s’est fait l’écho de l’existence de soupçons de vol, mauvaise gestion financière et administrative, ainsi que de détournement de dons et de fonds au sein du Croissant rouge tunisien.

Selon des documents en possession de sa formation, H. Ben Ahmed a signalé l’absence de vérification et d’approbation des comptes et des budgets du Croissant, appelant à faire des contrôles dans ce sens et sur la manière dont ont été employés des dons collectés en dehors des procédures légales.

Concernant la nature des abus et dépassements, H. Ben Ahmed a déclaré ne pas posséder beaucoup de données à ce sujet mais, ce qui est certain, a-t-il dit, c’est que des dons ont été collectés tandis qu’il n’existe pas de comptes approuvés ou de rapports de commissaires aux comptes.

Il a noté qu’il existe plusieurs points d’interrogations concernant le Croissant rouge tunisien, insistant sur la nécessité d’écouter les parties concernées au sein de l’Organisation et de vérifier les documents.