Mechichi appelle à accélérer l’aménagement de la nouvelle salle d’opérations au MI

Le Chef du Gouvernement, Hichem Mechichi, a appelé à accélérer les travaux d’aménagement de la nouvelle salle d’opérations centrale, au ministère de l’intérieur, qui permettra de réaliser un saut qualitatif au niveau du travail sécuritaire grâce aux équipements développés qui seront mis en place.

Dans le cadre d’une « visite d’inspection inopinée », au siège du ministère de l’Intérieur, pour examiner la situation sécuritaire du pays à la lumière de la propagation du virus Covid-19, Mechichi a pris connaissance de l’état d’avancement de ces travaux.

Il a assisté à cette occasion à une présentation sur la situation sécuritaire actuelle dans le cadre du couvre-feu décrété pour soutenir les efforts visant à endiguer le virus, a-t-on appris d’un communiqué de la présidence du gouvernement.

Mechichi s’est félicité du rôle joué par l’établissement de sécurité dans l’application de la loi, au cours de cette conjoncture sanitaire, soulignant la nécessité de fournir les équipements nécessaires pour renforcer son travail.

Le Chef du gouvernement a souligné que la situation sécuritaire est rassurante et que les unités sécuritaires sont au plus haut niveau de préparation et de mobilisation.