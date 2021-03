Mechichi appelle à resserrer les rangs face aux nombreux défis à relever

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a, lors de sa réunion de lundi soir avec des représentants des partis et des blocs parlementaires soutenant le gouvernement, appelé à la nécessité de resserrer les rangs et de renforcer la concertation eu égard aux nombreux défis à relever.

Il a, dans ce sens, annoncé que son gouvernement a commencé à travailler sur le plan de sauvetage économique.

Etaient présents à cette réunion, le président du bloc parlementaire d’Ennahdha, Imed Khemiri et le dirigeant du parti, Anouar Maalouf, le président du bloc Qalb Tounes, Oussama Khelifi, le député de Qalb Tounes, Iyadh Elloumi, le président du bloc de la Réforme, Hsouna Nasfi, la secrétaire générale de Tahya Tounes, Sonia Bescheikh, et le député du bloc Watania, Imed Ouled Jibril, selon un communiqué de la Présidence du gouvernement .

Cette rencontre périodique avec les représentants des partis et des blocs parlementaires soutenant le gouvernement s’inscrit dans le cadre de la concertation continue. Elle a pour objectif de recueillir les propositions et solutions que les partis politiques peuvent fournir, notamment en cette conjoncture actuelle, marquée par des difficultés sur le plan économique et social et l’aggravation de la crise politique et son impact sur la situation générale du pays, lit-on de même source.

Le chef du gouvernement a, à cette occasion, insisté sur l’impératif de coordonner davantage les efforts dans le cadre de la coopération avec les instances économiques internationales, les bailleurs de fonds et les pays frères et amis en cette conjoncture difficile.

Il a, également, indiqué que le gouvernement qui a déja élaboré les grandes lignes préliminaires de ce projet, tient compte de la concertation et l’approbation de ses soutiens parmi partis et blocs parlementaires, en plus des partenaires sociaux et diverses composantes du tissu économique.

Mechichi a ajouté que les axes de ce plan seront ensuite dévoilés et soumis aux experts pour être enrichis et permettre de trouver une issue à la situation financière difficile que vit le pays.