Mechichi en visite en France et en Italie

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi effectue du 12 au 16 décembre courant, une visite en France et en Italie, à l’invitation du Premier ministre français, Jean Castex et du président du Conseil des ministres italien, Giuseppe Conte.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, Mechichi sera accompagné par un certain nombre de ministres et une délégation d’hommes d’affaires, conduite par le président de l’Union Tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul.

Durant ces visites, le chef du gouvernement aura des entretiens avec des hauts responsables politiques français et italiens ainsi qu’avec des investisseurs et des acteurs économiques.