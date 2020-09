Mechichi entre dans le vif du sujet

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi a réuni, vendredi, au palais de la Kasbah, les membres de son équipe ministérielle pour fixer les priorités et la méthode de travail durant la prochaine étape ainsi que les moyens de parfaire la gestion du service public, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

Il a, à cette occasion, exhorté les membres de son équipe à « tout mettre en œuvre pour réaliser les attentes des citoyens en matière de développement et de stabilité ». Il leur a également recommandé de « se préparer comme il se doit pour les prochaines échéances aux niveaux économique et social », souligne la même source.

Sur un autre plan, le chef du gouvernement s’est entretenu avec le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Taboubi ainsi qu’avec une délégation de l’UTICA, conduite par son président Samir Majoul.

Hichem Mechichi a reçu également le président du parti Qalb Tounes, Nabil Karoui, apprend-on de même source.

Selon le communiqué de la présidence du gouvernement, ces rencontres s’inscrivent dans le cadre de la volonté d' »assurer la bonne organisation et la bonne marche de l’action gouvernementale et de mettre en place de nouveaux mécanismes pour la coordination avec les organisations nationales et les partis politiques ».