Méchichi : La situation sanitaire est toujours grave

La situation sanitaires liée à la propagation de la pandémie du coronavirus est toujours grave, a affirmé le chef du gouvernement , Hichem Méchichi, dans une intervention télévisée, lundi soir.

Ila ajouté que le nombre des cas de contamination a dépassé les 70 mille , et ce malgré les efforts consentis par le gouvernement depuis plusieurs mois, soulignant que des mesures plus rigoureuses seront prises , notamment l’intensification des campagnes de port des bavettes , l’interdiction des rassemblements de plus de 4 personnes et l’extension de l’application du protocole de déplacements entre les gouvernorats.