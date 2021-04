Mechichi: Les contours du dialogue national annoncé par Saied ne sont pas encore clairs

« Les contours du dialogue national annoncé par le président de la République, Kais Saied, ne sont pas encore clairs, cependant, le gouvernement demeure concerné par cette initiative et déterminé à engager les réformes économiques et sociales nécessaires avec les organisations nationales », a déclaré, vendredi, le chef du gouvernement, Hichem Mechichi. Dans une déclaration aux médias, à l’issue du 2e round des rencontres de l’économie de Beit El Hikma tenues, à Carthage, avec les partenaires sociaux, Mechichi a souligné que son gouvernement bénéficie d’un large soutien politique, estimant que la situation socio-économique actuelle ne supporte plus les querelles politiques. « La conjoncture actuelle requiert la stabilité politique afin de pouvoir mettre en place un plan de sauvetage économique et être en mesure de négocier avec les bailleurs de fonds internationaux », a-t-il insisté. Le président de la République, Kais Saied avait fait part, lors de sa rencontre, le 24 mars dernier, avec l’ancien ministre des Finances, Nizar Yaiche, de sa volonté de lancer un dialogue national associant les jeunes du pays afin de mettre en place un plan économique et social.

- Publicité-