Mechichi rencontre de nouveau Taboubi et Majoul

Hichem Mechichi, chargé de former le gouvernement, rencontre ce lundi les responsables des partenaires sociaux dans le cadre des concertations pour la formation de la prochaine équipe gouvernementale. A cet effet, il s’entretient à 10h30 avec le secrétaire générale de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), Noureddine Taboubi. Il rencontrera également à partir de 15h00 le président de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat, Samir Majoul.

Mechichi tiendra à 18h00 un point de presse à Dar Dhiafa à Carthage pour faire le point sur l’évolution des concertations, indique un communiqué du bureau de presse du chef du gouvernement désigné.

Les concertations pour la formation du nouveau gouvernement avaient été lancées le 27 juillet. Mechichi s’est entretenu, depuis, avec des experts dans le domaine de l’économie, des personnalités nationales et politiques, ainsi que des représentants des blocs parlementaires et des élus indépendants du parlement.

Il a clôturé la série d’entretiens de la semaine dernière par des entrevues avec les anciens chefs de gouvernement et présidents de la république.

La Constitution accorde au chef du gouvernement désigné un délai d’un mois, à partir de la date du 26 juillet le cas échéant, pour former son gouvernement et le présenter à l’Assemblée des Représentants du Peuple pour un vote de confiance.