Mechichi s’entretient avec des représentants du gouvernorat de Jendouba

Le Chef du gouvernement Hichem Mechichi a présidé, lundi après-midi au Palais du gouvernement à la Kasbah, une séance de travail avec des représentants et des compétences du gouvernement de Jendouba opérant dans divers domaines (économique, social, culturel,..).

Mechichi a souligné, à cette occasion, l’importance du potentiel agricole, économique et humain que renferme le gouvernorat de Jendouba et le rôle central qu’occupe la région dans le soutien de l’économie nationale, lit-on dans un communiqué publié par la présidence du gouvernement.

Il a également évoqué les difficultés de développement que connait la région, réaffirmant le souci d’accorder l’intérêt nécessaire à ce dossier aussi bien dans le gouvernorat de Jendouba que dans toutes les autres régions du pays.

Le chef du gouvernement a, dans ce contexte, indiqué que la question du développement régional demeure l’une des priorités de l’action gouvernementale et repose sur une approche participative associant les différents acteurs économiques et sociaux ainsi que les compétences de chaque région en vue de chercher les meilleures solutions pour impulser le développement et réaliser les projets programmés.

Dans une déclaration aux médias à l’issue de la réunion, le président de l’Union régionale de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) à Jendouba, Omar Zaghouani, a insisté sur l’importance de cette rencontre qui, a-t-il dit, a porté notamment sur les problèmes dont fait face la région de Jendouba en particulier dans le secteur agricole qui recèle plusieurs ressources et opportunités d’investissement.

De son côté, le chercheur Mohammed Madyouni a qualifié l’entretien de fructueux dans la mesure où diverses suggestions et propositions liées à tous les domaines et activités ont été abordées et qui devront, une fois concrétisées, améliorer les indicateurs de la région en matière d’infrastructure, d’agriculture, d’éducation et de culture.

A noter qu’une délégation composée de 24 représentants de plusieurs départements ministériels a entamé, lundi, une visite de trois jours dans le gouvernorat de Jendouba afin d’assurer le suivi de la mise en oeuvre des 107 projets approuvés lors des conseils ministériels tenus en 2015 et 2016 et résoudre les problèmes qui entravent la réalisation et l’avancement de ces projets.