Médenine: Rapatriement des derniers tunisiens bloqués en Libye

Quelque 311 Tunisiens ont été rapatriés de Libye, ce lundi, via le poste-frontalier de Ras Jedir, a fait savoir le gouverneur de Médenine Habib Chaouat dans une déclaration à l’Agence TAP.

Les rapatriés ont été soumis aux mesures sanitaires et sécuritaires mises en place, dont la réalisation des tests de dépistage rapide de Covid-19, et ce, avant leur transfert aux unités hôtelières de Médenine pour y passer une semaine en confinement sanitaire obligatoire, a-t-il indiqué.

La même source a rappelé que depuis la propagation du virus Covid-19 et la fermeture des frontières, 4 mille Tunisiens ont été rapatriés de Libye.

L’opération de rapatriement s’est déroulée en coordination avec les gouverneurs des régions pour faciliter l’identification des personnes rapatriées dont les frais de séjour durant le confinement sanitaire obligatoire sont pris en charge par chaque gouvernorat concerné.