Médenine: Retour de la destination Djerba-Zarzis auprès du marché italien

Un vol en provenance des deux villes italiennes, Milan et Vérone a atterri, lundi à l’aéroport Djerba-Zarzis, avec 97 touristes à bord, annonçant un regain d’intérêt pour cette destination auprès du marché italien, après deux années de stagnation liée à la pandémie Coronavirus.

A cet effet, le commissaire régional au tourisme à Médenine, Hichem Mahouachi a précisé qu’un vol par semaine a été programmé, avec la possibilité d’un accroissement de fréquence, en fonction de la demande.

Cette reprise intervient dans le contexte d’un retour quasi-ordinaire du trafic aérien vers la destination Djerba-Zarzis, constaté depuis le mois d’avril dernier auprès des marchés classiques, italien, allemand, belge, portugais, polonais, etc, et ce, à raison de 760 vols réguliers et irréguliers, souligne Mahouachi, notant que ce chiffre est appelé à augmenter durant les prochaines semaines.

Selon la même source, le nombre des arrivées a atteint 150 mille touristes dans la région depuis le début de l’année et jusqu’à fin avril 2022.