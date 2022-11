Mehdi Mejdoub, Président du Conseil d’administration par intérim de la BH Bank

Le Conseil d’administration de la BH Bank s’est réuni le lundi 31 octobre 2022, et a décidé de nommer Mehdi Mejdoub au poste de Président du Conseil de la banque par intérim et ce, selon la Presse, suite à la démission de Mohamed Salah CHEBBI. Diplômé de l’IHEC Carthage, en Finances, spécialité Microfinance, et expert international, MEJDOUB est membre du Conseil d’administration de la BH Bank depuis 2021.

