Le ministre de la santé, Abdellatif Mekki a appelé mercredi, à la nécessité de renforcer la coopération et la coordination entre les pays arabes pour lutter contre le Covid 19, lors de sa participation en visioconférence à la 54e session du conseil des ministres arabes de la santé.

Lors de son intervention, Mekki a souligné l’importance de prendre des mesures nécessaires pour contenir la pandémie et prévenir sa propagation et de fournir une aide aux pays arabes les plus touchés, selon un communiqué publié par le ministère de la santé.

Le ministre de la santé participe aux travaux de cette réunion suite à une invitation de la part de la ligue des états arabes, précise le communiqué, ajoutant que l’état du Bahrein préside la session actuelle du conseil des ministres arabes de la santé.

La 54e session du conseil des ministres arabes de la santé examinera les moyens susceptibles de faire face aux répercussions de la pandémie dans la région du monde arabe.