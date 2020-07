Mekki promet l’installation de caméras de surveillance dans les hôpitaux

Le ministre de la Santé Abdellatif Mekki a assuré, ce lundi 6 juillet 2020, que les structures de son département œuvrent actuellement afin de renforcer le degré de vigilance dans les institutions sanitaires et ce à travers l’installation de caméras de surveillance et d’autres équipements, pour préserver la santé et la sécurité des patients.

Cette déclaration a été faite à l’hôpital Wassila Bourguiba, lors de la remise du nouveau-né Youssef à ses parents, en présence du ministre de l’Intérieur Hichem Mechichi, rapporte Mosaïque fm.