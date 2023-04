Mercuriale : Un respect quasi-total des marges bénéficiaires

Au cours de la période écoulée, une baisse des prix de moult types de légumes a été enregistrée et ceux des céréales ont reflué à l’exception des variétés élevées, selon les derniers indicateurs statistiques publiés par le ministère du Commerce.

Des prix extraordinairement élevés…

Malgré la tendance à la baisse de plusieurs produits agricoles et alimentaires au niveau des chiffres officiels, de nombreuses familles tunisiennes se plaignent des prix élevés qui ont atteint des niveaux sans précédent. Certaines, en effet, ne peuvent plus acquérir les produits de base en raison de la baisse du pouvoir d’achat face à des prix gonflés, tels que celui d’un kilogramme d’agneau, qui a dépassé les 40 dinars, et du concombre qui a approché les 10 dinars, en plus de la hausse significative de bon nombre d’agrumes.

Lors d’une visite du marché central de la capitale, mardi 12 avril 2023, on pouvait remarquer que les prix de certains types de poissons et légumes étaient abordables, tandis que d’autres étaient qualifiés d’« imaginaires », comme le « gombo », dont le prix est fixé à 85 dinars le kilogramme, les « haricots verts » à 28 dinars et les oranges à 4200 millimes…

Beaucoup ont appelé à une surveillance économique plus intensive et à l’application des lois sur les contrevenants afin de freiner la hausse des prix.

Le ministère du Commerce a, à cet effet, confirmé, que, depuis la seconde moitié du Ramadan, ses services s’efforçaient de continuer à mettre en œuvre des campagnes de contrôle t d’inspection pour faire respecter les prix légaux pour les produits agricoles et alimentaires consommables.

2200 missions d’audit

Selon les données publiées par le ministère, au cours de la première moitié du ramadan, 2200 missions de contrôle et 46 mille descentes ont été effectuées, ce qui a permis de dresser 8252 infractions économiques, et plus de la saisie de 600 tonnes de légumes et de céréales, 120 tonnes de dérivés céréaliers subventionnés et 268 mille œufs, ainsi que 800 tonnes de denrées alimentaires, 120 000 litres d’huile et 7 tonnes de sucre.

En ce qui concerne les violations, plus de 3700 contraventions liées à la transparence des transactions et 3085 violations de prix et de monopole ont été actées tandis que le ministère du Commerce a réprimé 118 violations liées aux subventions ; les produits agricoles frais ont représenté la plus grande part des procès-verbaux dressés avec 4537, suivis des produits alimentaires avec 2827, des boulangeries et cafés avec 474, des produits industriels et des services avec 414.

En outre, les campagnes de contrôle ont montré que l’approvisionnement était régulier en légumes, céréales, produits avicoles, dérivés céréaliers destinés à la consommation familiale, aliments transformés (dérivés du lait, eau minérale, conserves…) et divers matériaux industriels nécessaires pour le mois de Ramadan, ainsi qu’une amélioration nette enregistrée dans le modèle d’approvisionnement en sucre et en café, en particulier dans les gouvernorats de l’intérieur.

D’autre part, la période écoulée a été caractérisée par une offre fluctuante de bananes et de pommes, avec quelques difficultés circonstancielles enregistrées dans l’approvisionnement en farine et semoule parmi les professionnels, en plus de l’irrégularité de la disponibilité de sucre, café et riz (jaune) tout au long de la journée dans les zones de vente, notamment au niveau des gouvernorats du Grand Tunis, ainsi que la pression continue sur les huiles végétales subventionnées.

Des offres commerciales importantes et des réductions

Au niveau des prix, les prix de gros et détail de la plupart des légumes principaux ont été maintenus aux niveaux fixés avant le Ramadan 2023, selon les mêmes données du ministère du Commerce, qui ont confirmé une baisse notable des prix des légumes de saison par rapport à avant-Ramadan.

Par ailleurs, les prix de la viande de volaille, des œufs et du poisson ont également enregistré une baisse par rapport à la période précédant le mois saint, les services de contrôle ont conclu que le respect quasi total des prix et des marges bénéficiaires légales pour les légumes, les céréales, les produits avicoles et le poisson avait été enregistré, et que les espaces commerciaux offraient des offres commerciales et des rabais importants qui comprenaient des huiles, des conserves et des produits de nettoyage.