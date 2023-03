L’intensité du vent connaîtra, jeudi, une baisse avec une vitesse de moins de 40 km/h. La mer sera très agitée à agitée, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Le temps sera partiellement nuageux dans la plupart des régions. Les températures seront stables. Les maximales seront comprises entre 15 et 21 degrés dans le nord et le centre et entre 21 et 26 dans le sud.

