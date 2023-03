L’intensité du vent connaîtra, lundi, 13 mars 2023, une baisse avec une vitesse de moins de 40 km/h et la mer sera agitée à houleuse, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Le temps sera peu nuageux à partiellement nuageux sur la plupart des régions et les températures maximales seront comprises entre 21 et 28 degrés.

- Publicité-