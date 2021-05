L’Institut national de la météorologie a indiqué que le temps sera pluvieux dans la plupart des régions, ce lundi 3 mai 2021.

- Publicité-

Les températures seront en baisse et varieront entre 19 et 22 degrés dans le nord et les zones côtières et atteindront 26 degrés dans le reste des régions.

Le vent sera fort dans le sud et modéré ailleurs, et la mer sera agitée.