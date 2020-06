Météo: Pluies attendues dans certaines régions de l’est, du nord et du centre

Le temps est, mercredi, orageux sur les hauteurs ouest du pays, l’après midi, avec des chutes de pluie et de gèle localement. Des pluies sont attendues, aussi, dans des régions de l’est, du nord et du centre, en fin d’après-midi, selon les prévisions de l’Institut national de météorologie (INM) .

Le vent soufflera fort au sud du pays et sera accompagné de phénomènes de sable localement. La mer sera agitée sur le Golfe de Gabès.

Les températures seront situées entre 24 et 29° au nord , au centre et dans les zones côtières, entre 32 et 37° dans le reste des régions et aux alentours de 22° sur les hauteurs.