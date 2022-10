Pluies éparses et orageuses attendues sur l’extrême nord et ciel dégagé sur le reste des régions. Vent fort atteignant une vitesse de 60 km/h près des côtes nord et dans le golfe de Hammamet. Mer très agitée à agitée dans le golfe de Gabès.

Légère baisse des températures et les maximales varieront entre 21 et 26 °C dans le nord et les hauteurs et entre 26 et 30 °C dans le reste des régions.

