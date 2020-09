Météo: pluies temporairement orageuses et parfois intenses

Des pluies temporairement orageuses seront enregistrées, à partir de demain jeudi après-midi, et vendredi 11 septembre 2020 sur le nord et le centre, selon un bulletin spécial publié, mercredi, par l’Institut National de Météorologie (INM).

Ces pluies seront parfois intenses avec des quantités importantes, surtout, dans les régions du nord , variant entre 40 et 70 mm avec des vents forts.

La situation météorologique sera marquée, également, par l’apparition de cellules orageuses accompagnées de grêles et de foudre, dans des endroits limités.