Météo: Quelques nuages sur la plupart des régions

Quelques nuages sur la plupart des régions, devenant progressivement intenses sur le Sud et les régions ouest. Vent fort de secteur Sud-est de 50 à 70 Km/h, sur le Centre et le Sud et atteignant 80 Km/h sous forme de rafales avec des tourbillons de sable et modéré à relativement fort de 20 à 30 Km/h sur le Nord.

La mer sera ondulée à très forte dans les côtes Est.

Les températures seront en hausse. Les maximales varieront entre 18 et 22 degrés dans le nord et les régions Ouest et varieront entre 24 et 29 degrés dans le reste du pays.

