Météo: Températures en hausse

Le temps sera marqué, mercredi, par l’apparition de cellules orageuses, durant l’après midi sur les hauteurs et elles seront accompagnées de pluies isolées.

Le vent sera modéré et sa vitesse se situera au niveau de 40 km/h. La mer sera peu agitée généralement.

Les températures seront en hausse et les maximales varieront entre 32 et 37 degrés, sur les côtes Est, et entre 39 et 45 degrés, ailleurs, avec des coups de sirocco.