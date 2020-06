Météo: Températures en légère baisse

Temps, aujourd’hui, peu nuageux sur toutes les régions à progressivement nuageux sur les régions ouest, l’après-midi ou il sera accompagné de cellules orageuses et d’averses isolées. Les températures sont en légère hausse au nord et au centre et en baisse au sud. Les maximales atteindront 41 degrés.

Le temps persiste favorable à l’apparition des nuages orageux sur les hauteurs ouest. Les activités maritimes et les baignades sont possibles, mais la vigilance reste de mise, selon l’INM. Vent modéré et mer peu agitée à agitée sur les côtes est et le Golfe de Gabès.