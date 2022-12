Météo : Températures maximales comprises entre 16 et 21 °C

Brume locale sur les zones basses, aux premières heures de la journée, puis nuages passagers sur la plupart des régions. Ces nuages deviennent parfois plus denses sur le sud avec pluies éparses.

Vent faible à modéré d’une vitesse atteignant 40 km/h sur le sud-est. Mer peu agitée à moutonneuse dans le golfe de Gabès.

Températures maximales comprises entre 16 et 21 °C et aux alentours de 13 °C sur les hauteurs.

- Publicité-