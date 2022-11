Météo : Températures stables

un Brouillard localement dense, a marqué les premières heures de la journée en particulier dans les zones adjacentes aux barrages, forêts et vallées, ce qui a provoqué une diminution de la visibilité horizontale.

Temps partiellement nuageux à peu nuageux dans la plupart des régions.

les vents sont faibles à modérés en général, et la mer est légèrement agitée.

LEs températures sont stables et les maximales oscilleront entre 24 et 29 degrés.

