Météo: Températures stables entre 30 et 40 degrés

Temps localement très brumeux le matin sur les zones basses et les zones avoisinant les barrages, les forêts et les cours d’eau. Le ciel deviendra dégagé à à peu nuageux au cours de la journée sur toutes les régions. vent faible à modéré d’une vitesse qui ne dépasse pas 30km/h et mer calme à peu agitée.

Les températures sont stables, les maximales varient entre 30 et 35 degrés sur les régions côtières et entre 35 et 40 degrés à l’intérieur du pays avec des vents de sirocco.

