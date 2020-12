Météo: Temps favorable à l’apparition du brouillard

Le temps sera favorable à l’apparition du brouillard, durant les premières heures de ce matin. Le brouillard sera dense, notamment, sur les zones basses et les zones limitrophes aux barrages et aux oueds, entraînant une diminution de la visibilité horizontale, à moins de 500 mètres.Après sa dissipation, le temps sera nuageux sur la plupart des régions du pays, avec possibilité de chute de pluie sur les régions du sud-ouest. Les températures seront stationnaires, et les maximales se situeront entre 14 et 19 degrés.Le vent sera modéré, avec une vitesse ne dépassant pas les 40 km/h, durant la nuit, près des zones côtières. La mer peu agitée à agitée.

