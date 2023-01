Météo : Temps nuageux et pluies éparses

Le Temps est partiellement nuageux sur la plupart des régions. Ces nuages deviennent parfois plus denses sur l’extrême nord et les côtes ouest avec des pluies éparses. Elles prendront un caractère orageux, en fin de journée, sur le sud-est, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera faible à modéré, avec une vitesse qui peut atteindre 40 km/h près des côtes. La mer sera moutonneuse à agitée.

Les températures restent inchangées. Les maximales varieront entre 14 et 19 degrés et atteindront 12 degrés dans les hauteurs.

