Météo: Temps partiellement nuageux

Le temps sera partiellement nuageux, jeudi, avec des nuages ??parfois abondants sur le nord-ouest et des pluies éparses.

Une légère hausse des températures est attendue, les maximales seront comprises entre 18 et 22 degrés dans le Nord et les hauteurs et entre 22 et 26 degrés dans le reste des régions.

L’intensité des vents baissera pour atteindre une vitesse de 50 Km/h.

La mer sera ondulée dans le Golfe de Gabès et agitée à très agitée sur le reste des domaines maritimes.

