Temps printanier, jeudi, sur la plupart des régions. Des périodes ensoleillées entrecoupées de quelques nuages ​​dans la plupart des régions avec possibilité de pluies éparses sur l’extrême Sud.

Les températures seront en légère hausse et les maximales varieront entre 16 et 21 degrés et seront de l’ordre de 14 degrés sur les hauteurs.

La vitesse maximale des vents baissera à 40 km / h. La mer sera très agitée à agitée.